Сьогодні є цілий ряд українських громадян, які схильні до зараження коронавірусом більше за інших

Про це повідомляє Politeka з посиланням на активістку Наталію Кириченко в Facebok.

«Зараз є мало інформації про категорію людей, які разом з медиками знаходяться на передовій боротьби із коронавірусом – це соціальні працівники👏. Саме вони допомагають людям з групи значного ризику – літнім людям і надають їм надзвичайно важливі сьогодні соціальні послуги. В Україні вже існує багато ефективних ініціатив із залученням соціальних працівників до протидії COVID-19, хоча ці ініціативи поодинокі та несистемні. Існує потреба у координації та поширенні кращого досвіду у соціальній сфері», - йдеться в повідомленні.

За словами Кириченко, в даному питанні є кілька важливих моментів.

«По-перше, важливо захистити самих працівників, а також людей, яким вони надають послуги. Для цього потрібно провести базове навчання щодо попередження поширення інфекції (наприклад, силами обласних лабораторних центрів МОЗ або центрів громадського здоров’я). А також забезпечити соціальних працівників індивідуальними засобами захисту. По-друге, максимально використати наявний ресурс, а, можливо, навіть посилити його, зокрема, шляхом надання платних соціальних послуг…», - уточнила вона.

Далі Кириченко пропонує алгоритм дій, які допоможуть боротися з коронавирусной епідемією.

👉 визначити перелік послуг, які можуть бути надані у зв'язку з пандемією COVID-19 (наприклад, послуга догляд на дому-закупівлі продуктів і медикаментів і доставка додому);

👉 опублікувати тарифи (якщо немає тарифів, то затвердити їх);

👉 визначити єдиний телефон та координатора для кожного міста, району або ВІДГ про надання соціальних послуг, що забезпечить чіткість і оперативність у наданні допомоги;

👉 передбачити можливість дистанційної оплати соціальних послуг, а також інших витрат (наприклад, оплата закуплених продуктів харчування і медикаментів);

👉 визначити алгоритм замовлення соціальних послуг дистанційно (за телефонним зверненням третьої особи, передоплата на рахунок терцентру / ЦСССДМ - або інші варіанти);

👉 поширити інформацію про можливості замовлення платних послуг-це актуально для літніх людей чиї діти чи родичі не живуть поруч, але таким чином могли б допомогти;

👉 забезпечити транспортом та пальним заклади надання соціальних послуг.

Відзначимо, українцям, які потребують додаткової підтримки на карантині, також допомагають НКВолонтери, про це повідомляє Андрій Білецький в своєму телеграм-каналі.

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