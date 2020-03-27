У мережі з'явився страшний знімок з ринку Хуанань в Ухані, де коронавірусом заразилися перші люди

Зазначимо, що саме з ринку морепродуктів епідемія почала поширюватися по Китаю, а потім і по всьому світу. Невеликий ринок на фото виглядає жахливо. Видно, що там повна антисанітарія і в їжу вживають буквально всіх живих істот.

На фото видно, що китайці продають живих жаб, яких обробляють прямо на місці, коли хтось їх купує. Там же продаються живі птахи, які випорожнюються на кошик з овочами. Сам продавець теж не вселяє довіри. На руках у нього надіті нейлонові рукавички, він використовує брудні електронні ваги для того, щоб продавати товар.

Не дивно, що в таких умовах народилося жахливе захворювання, яке тримає в страху весь світ. Як відомо, у китайців в їжу йде багато диких тварин і плазунів. Вони їдять жаб, змій, комах і кажанів.

Нагадаємо, що журналісти The Paper знайшли жінку, яка першою заразилася коронавірусом. Симптоми у неї проявилися 11 грудня 2019 року. Відомо, що жінка продавала креветки на ринку. Вона стала однією з перших 27 пацієнтів, у яких виявили новий вид коронавіруса COVID-19.

Нагадаємо, що стало відомо, як коронавірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".

Як повідомляла Politeka, коронавірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».

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