В мережі обурилися цінами на імбир в одному з українських супермаркетів
Як передає Politeka.net, відповідний знімок опублікував юрист і блогер Михайло Шнайдер.
"Тепер я бачив УСЕ. В Одесі з'явився імбир по... 480 ГРИВЕНЬ.", - написав він.
На знімку видно, що за один кілограм рослини просять аж 480 гривень.
Така ціна глибоко шокували користувачів мережі, а деякі припустили, що таке зміни в ціні пов'язано з тим, що імбир підвищує імунітет.
"Люди зовсім втратили і сором,і совість! Перед хворобою та смертю всі рівні, багатий ти чи бідний!", "Здається він з золотим напиленням!!!", "Корінь життя. Раніше обходилися без нього і не померли. Будуть купувати поставлять 600 гр. Робіть висновки." ," Зовсім подуріли спекулянти чортові", " Ну так ,вони піднімають ціни на продукти підвищують імунітет.", - писали обурені українці.
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Раніше доктор Євген Комаровський назвав продукти, якими варто запастися на період карантину.
За його словами, у списку повинні бути продукти, продукти, які дозволять вам не виходити з будинку або не ходити по супермаркетах хоча б 2-3 тижні. Також, це можуть бути довгограючі овочі і фрукти.
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