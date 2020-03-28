Коронавірус COVID-19 може сезонно повертатися в Україну

Таку думку в ефірі українського телеканалу озвучив в. о. генерального директора "Центру громадського здоров'я" Ігор Кузин, передає Politeka.net.

За його словами, серед українців навряд чи виробиться колективний імунітет, тому смертельний коронавірус буде щороку повертатися в країну.

Кузін також попередив, що людина, яка перехворіла коронавірусом COVID-19, може заразитися їм знову вже через 3-4 місяці.

"Колективного імунітету у нас не буде, швидше за все. Дані в наукових статтях говорять про те, що імунітет, який формується після перенесеної інфекції, дуже нестійкий. Чоловік, який захворів якось, може захворіти через 3-4 місяці повторно. Швидше за все, це та інфекція, яка буде циркулювати щорічно", - озвучив свій прогноз експерт.

Підсумовуючи, Ігор Кузин також додав, що через епідемію коронавіруса COVID-19 за різними оцінками може перехворіти від 7 до 22 мільйонів українців.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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За словами очевидців, більшість людей в натовпі без масок і будь-яких засобів захисту. Якісну перевірку на предмет температури та інших симптомів коронавіруса провести кожного практично неможливо.

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