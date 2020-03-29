Погода в Україні 29 березня різко зміниться, високі градуси вдень будуть супроводжуватися дощами
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.
Так, північні області чекає похмура погода з моментними затягує хмар. Стовпчик термометра покаже днем 14-17 тепла. Вночі ж на вулиці очікується 2-4 градуси за Цельсієм.
Аналогічною ситуація буде і в центральних регіонах. Синоптики прогнозують денні 14-17 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже 2-5 градусів вище нуля.
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А от мешканцям юної частини країни варто готуватися до нічних 3-7 градусів. Хоча вдень очікується 14-18 тепла.
Жителям східних регіонів також варто чекати сонячної погоди. Місцями можлива похмурість, але без опадів. Вдень на вулиці буде 13-17 тепла. Вночі похолодає до 1-6 вище нуля.
А ось на західній Україні пройдуть дощі. Незважаючи на це, повітря прогріється до 15-17 градусів тепла. Вночі похолодає найбільше – від 2 тепла до 0 градусів.
Мешканцям Києва та області синоптики прогнозують 15-17 тепла. Вночі похолодає: від 0 до 4 тепла.
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