Погода в Украине 29 марта резко изменится, высокие градусы днем будут сопровождаться дождями

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, северные области ждет ясная погода с моментным затягивает облаков. Столбик термометра покажет днем 14-17 тепла. Ночью же на улице ожидается 2-4 градуса по Цельсию.

Аналогичной ситуация будет и в центральных регионах. Синоптики прогнозируют дневные 14-17 тепла. Ночью же столбик термометра покажет 2-5 градусов выше нуля.

А вот жителям юной части страны стоит готовиться к ночным 3-7 градусов. Хотя днем ожидается 14-18 тепла.

Жителям восточных регионов также стоит ждать солнечной погоды. Местами возможна пасмурность, но без осадков. Днем на улице будет 13-17 тепла. Ночью же похолодает до 1-6 выше нуля.

А вот на западной Украине пройдут дожди. Несмотря на это, воздух прогреется до 15-17 градусов тепла. Ночью похолодает больше всего – от 2 тепла до 0 градусов.

Жителям Киева и области синоптики прогнозируют 15-17 тепла. Ночью похолодает: от 0 до 4 тепла.

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