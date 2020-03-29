Синоптики попередили українців, яких сюрпризів чекати від погоди у квітні і травні

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Держнс та НАН України Віри Балабух, на тлі зміни клімату в світі вже в травні на території України очікується сильна посуха, пише Сегодня .

При цьому в квітні метеорологи прогнозують переважно теплу весняну погоду з температурою в діапазоні від +10-12 градусів.

«Квітнева норма опадів повинна випасти, і це добре, так як у нас за осінь, зиму і березень є суттєвий дефіцит опадів. На багатьох річках в цьому році не буде повені – і це при тому, що у нас навесні завжди розлив, вода стоїть на полях. Але ситуація залишається тривожною, так як в травні розрахунки показують сильну посуху", повідомила Балабух.

Раніше ми писали, вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.

Голова Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року.

Краківська пояснила, що Земля живе 60-річними циклама. Протягом 30 років температура підвищується, а наступні 30 років - знижується. І з 1998 року , згідно з такої циклічності, повинно було початися похолодання, проте ми спостерігаємо зовсім іншу картину. Температура швидко зростає під впливом глобального потепління.

У 2030 році світ зобов'язаний знизити викиди парникових газів, інакше біди не уникнути, тому що тоді повинна початися фаза зростання температур. Вона також уточнила, що влітку в Україні буде більше днів з температурою вище 30 градусів, а вночі температури будуть триматися вище 20 градусів - це ефект "тропічних ночей", як його називають климотологи.

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