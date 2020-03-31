Медичні маски повинні носити тільки інфіковані люди або медперсонал

Таку заяву зробив  виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Раян.

За його словами, у носіння масок немає ніяких переваг, а неправильне носіння масок може навіть нашкодити людині.

"Насправді, є деякі відомості про зворотну дію при неправильному використанні або неправильне носіння маски", - зазначив він.

карантин, маски

Епідеміолог ВООЗ, доктор Марія Ван Керкхове додала, що маски повинні використовувати в більшості випадків тільки медичний персонал.

"У суспільстві ми не рекомендуємо використовувати маски, якщо ви самі не хворі, а також в якості заходів для запобігання подальшого інфікування від вас, якщо ви захворіли", - заявила лікар.

Медичні маски від коронавіруса своїми руками

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відстежувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Раніше ми повідомляли, що в Україні просять ввести комендантську годину під час епідемії.

За словами автора петиції, більшість українців не дотримуються умови карантину і не дотримуються санітарних норм. 

Нагадаємо, вчені розповіли коли закінчиться пандемія коронавіруса: «страждати доведеться довго», подробиці.

Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "штрафи до 170 тисяч або в'язниця".

Також Politeka писала, що карантин максимально посилюють з 18 березня: що робити українцям, інструкція від Зеленського.