Медичні маски повинні носити тільки інфіковані люди або медперсонал



Таку заяву зробив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Раян.

За його словами, у носіння масок немає ніяких переваг, а неправильне носіння масок може навіть нашкодити людині.

"Насправді, є деякі відомості про зворотну дію при неправильному використанні або неправильне носіння маски", - зазначив він.





Епідеміолог ВООЗ, доктор Марія Ван Керкхове додала, що маски повинні використовувати в більшості випадків тільки медичний персонал.

"У суспільстві ми не рекомендуємо використовувати маски, якщо ви самі не хворі, а також в якості заходів для запобігання подальшого інфікування від вас, якщо ви захворіли", - заявила лікар.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відстежувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.



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За словами автора петиції, більшість українців не дотримуються умови карантину і не дотримуються санітарних норм.

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