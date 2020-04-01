Силовики очікують масового напливу українців з інших країн напередодні великодніх свят

Про це в ефірі українського телеканалу заявив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, передає Politeka.net.

За його словами, до великодніх свят прикордонники очікують повернення в Україну близько 200 тисяч чоловік.

"Всіма напрямами, доступними для громадян України, які вже повернулися з-за кордону близько 160 тисяч громадян. За інформацією МЗС України, на даний момент близько 17 тисяч українців заявили про те, що мають намір повернутися на територію України. Звичайно, це не всі громадяни. Ми очікуємо, що напередодні Пасхи може повернутися близько 200 тисяч наших громадян", - підкреслив Дейнеко.

Глава силового відомства також нагадав, що черги 27 березня на вхід в Україну під час так званого "штурму кордону" утворювалися з боку Польщі через величезну кількість людей. Зазвичай там оформляють 4 тисячі осіб на день, але в той момент було 22 тисячі громадян.

Підсумовуючи, він також заспокоїв українців тим, що у ДПСУ є база даних про громадян, які перетинають кордони як на в'їзд, так і на виїзд з України без винятку. Це стосується і тих осіб, які по приїзду в країну відправляються в самоізоляцію.

Раніше ми розповідали про божевіллі, яке відбувалося на українському кордоні. Як відомо, 27 березня тисячі українців намагалися потрапити додому через українсько-польський кордон.

За словами очевидців, більшість людей в натовпі без масок і будь-яких засобів захисту. Якісну перевірку на предмет температури та інших симптомів коронавіруса провести кожного практично неможливо.

Також опівночі 28 березня були офіційно закриті кордони. Але заспокоїли українців і запевнили, що вони можуть повернуться додому пішки через пункти пропуску, де це буде дозволено.

А всі громадяни України, які повернулися додому протягом останнього тижня, зобов'язані дотримуватися режиму самоізоляції протягом 14 днів

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