Поки з України тоннами вивозять дефіцитні медичні маски, а в аптеках ціни на них злетіли в рази, українські пенсіонери захищаються в період карантину, як можуть

Через нестачу грошей на засоби захисту від коронавіруса старі люди змушені користуватися підручними матеріалами. У хід йдуть навіть звичайні поліетиленові пакети, надіті на обличчя замість маски.

Відповідне фото на своїй сторінці в Facebook опублікував юрист і блогер Михайло Шнайдер, передає Politeka.

«Сумно і боляче. Ось саме так змушені захищатися від вірусу багато наших людей похилого віку. Адже у деяких з них... елементарно немає 20 гривень на нормальну маску», – пише автор. Він відзначає, що зараз багато хто дійсно опинилися в складній ситуації, але забувати про пенсіонерів категорично не можна, адже їм набагато важче.

Шнайдер звертається з проханням допомагати літнім людям по можливості, оскільки їм це життєво необхідно.

У свою чергу читачі обурюються тим фактом, що, наприклад, апарат ВР закупив і маски та рукавички і роздав «незаможним» депутатам, а також розлючені через те, що чиновники продавали маски за кордон і не понесли ніякої кримінальної відповідальності.

«А де ж депутати?????, які роздають свої обіцянки на газетних сторінках, нехай маски так само роздадуть людям похилого віку. Бідні депутати-брехуни», «Держава могла б подбати хоча б про такі верстви населення, не у всіх є поруч діти)) виділити кожному пенсіонеру по п'ять масок, на величезні зарплати гроші знаходять же, знайдіть і на маски для людей похилого віку!!!», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що через паніку, спровоковану карантином, у магазинах почали дорожчати продукти. Так, минулого тижня кілограм імбиру продавали по 480 гривень за кілограм, зараз його ціна стала на кілька сотень більше.

Нагадаємо, слуга народу трьома словами жорстко розкритикував українців у прямому ефірі.

Як повідомляла Politeka, пенсіонерів залишать без обіцяної надбавки.

Також Politeka писала, що "слуга" одним фото показала захист нардепів від коронавіруса: поки лікарі самі купують маски.