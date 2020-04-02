Погода в Україні 2 квітня приємно здивує, від недавніх холодів, які накрили країну, залишиться лише спогад

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, дощів на території країни не буде, хоча регіони накриє невелика хмарність. На західних регіонах повітря вдень прогріється до 9-12 тепла. Вночі похолодає до невеликих «мінусів»: від 1 до 4 морозу.

На півночі країни очікується схожа погода. Повітря вдень прогріється до 10-12 вище нуля. А ось вночі до -1-3 нижче нуля.

У центральних регіонах буде трохи тепліше – від 11 до 13 градусів вище нуля. Ніч. Похолодає до -1-4 морозу.

Українцям південних областей варто очікувати 9-13 тепла. А от вночі невеликі морози вдарять – від 1 до 3 за Цельсієм.

Погода на сході буде також хмарною. Але це не завадить повітрю прогрітися до 10-13 тепла.

У Києві та області синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів, яка буде супроводжуватися 9-13 тепла. Вночі похолодає аж до -3 морозу.

Раніше ми повідомляли про те, що Пасха в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.

У зв'язку з цим синоптики рекомендують не ховати далеко теплий одяг. Справжнє тепло прийде в Україну, згідно з його прогнозом, лише в кінці квітня. А ось у травні буде велика посуха.

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