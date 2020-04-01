Така ж доля спіткала і менші водосховища

Аномально тепла зима, відсутність дощів і снігу призвели до того, що одна з найбільших штучних водойм окупованого Криму обміліла

Фото того, у що перетворилося водосховище, опублікувала у своєму мікроблозі в Twitter користувач під ніком RoksolanaToday&Крым25%.

На знімку видно, що колись повноводна водойма міліє катастрофічними темпами.

«Руки мити нічим», – йдеться у підписі.

«Аянське (водосховище – прим. ред) маленьке, Партизанське наполовину порожнє - якщо дощів не буде тоді .опа. Мовчки і в самоізоляції», – додає автор у коментарі, пояснюючи, що ситуація з водою на вкраденому росіянами півострові близька до критичної.

«Страшно. Страшно за людей. Шо ж буде до липня? А до вересня?», «Якщо ка***пи підуть, води вистачить усім. До речі, вони ще не заплатили за ЧФ РФ в українському Севастополі», «Все добре, бачу камені проглядаються», «Не з неба, але теж добре зайдуть», – пишуть під публікацією.

Сімферопольське водосховище було створено в 1954 році і призначене для водопостачання, зрошення і потреб ГРЕС.

Воно забезпечує водою Сімферополь і деякі населені пункти району. Живиться з річки Салгір. Максимальна ширина водосховища 1500 метрів, площа дзеркала 317 га, середня глибина 11 метрів, а максимальна глибина доходить до 32 метрів. У водосховище впадає кілька балок і ярів, які в результаті заповнення водою перетворилися в затоки. Навколо водосховища розташована охоронна зона, в якій заборонені всі види господарської діяльності.

Обміління водосховища стало однією з причин того, що в лютому 2020 року окупаційна влада обмежила подачу холодної води у квартири людей, а гарячу почали подавати тільки у вихідні.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опинився в центрі гучного скандалу, як тільки вступив на посаду, через слова про відновлення подачі води в Крим. Слова новообраного прем'єра визнали за намір прямої допомоги Росії, перехід президентської політсили на ідеологію «руського миру» і навіть раннім подарунком Путіну до дня народження.

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