З 1 квітня 2020 року пенсійний вік для українських жінок значно підвищили

Як повідомляє Politeka, про нововведення повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

З початку місяця вік виходу на пенсію для жінок підвищили на півроку. Якщо раніше українка могла піти на заслужений відпочинок за віком у 59 років, то тепер вона зможе це зробити тільки в 59,5 років.

Правило діє для жінок, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. Рівно через рік пенсійний вік збільшиться до 60 років для тих, хто народився після 1 квітня 1961 року.

Як пояснюють в ПФУ, поступове підвищення пенсійного віку передбачено українським законодавством, як частина реформи 2017 року.

Варто відзначити, що зараз страховий стаж для виходу на пенсію повинен бути не менше 27 років. В майбутньому він буде зростати на один рік, поки в 2028 році не складе 35 років.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував надбавки до пенсії, які будуть нараховувати українцям під час каррантина. Громадянам старше 80 років повинні додатково выплать до 500 грн в місяць, а тим, хто отримує до 5 тисяч гривень, одноразово виплатять по одній тисячі. Щоб отримати грошовий бонус, пенсіонери повинні мати стаж: 20 років для чоловіків і 25 – для жінки.

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