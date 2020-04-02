С 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для украинских женщин существенно повысили

Как сообщает Politeka, о нововведениях сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

С начала месяца возраст выхода на пенсию для женщин повысили на полгода. Если раньше украинка могла уйти на заслуженный отдых по возрасту в 59 лет, то теперь она сможет это сделать только в 59,5 лет.

Правило действует для женщин, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Ровно через год пенсионный возраст увеличится до 60 лет для тех, кто родился после 1 апреля 1961 года.

Как объясняют в ПФУ, постепенное повышение пенсионного возраста предусмотрено украинским законодательством, как часть реформы 2017 года.

Стоит отметить, что сейчас страховой стаж для выхода на пенсию должен быть не менее 27 лет. В будущем он будет расти на один год, пока в 2028 году не составит 35 лет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибавки к пенсии, которые будут начислять украинцам во время каррантина. Гражданам старше 80 лет должны дополнительно выплать до 500 грн в месяц, а тем, кто получает до 5 тысяч гривен, единоразово выплатят по одной тысяче. Чтобы получить денежный бонус, пенсионеры должны имет стаж: 20 лет для мужчин и 25 – для женщины.

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