Українці різко висловилися про нову появу Олени Зеленської після чуток про те, що президент вивіз її і дітей у Швецію

В останні тижні перша леді України практично перестала з'являтися на публічних заходах, змусивши українців хвилюватися. Незабаром пішли чутки про те, що дружина президента з дітьми нібито покинула країну, а пізніше з'явилися повідомлення, що Зеленський вивіз їх у Швецію.

На тлі цих чуток 1 квітня Зеленська поділилася у своїх соцмережах новим знімком, зробленим в українській школі, і розповіла про проект по запуску онлайн-навчання. На фото перша леді позує в простій білій блузці і стильних бордових штанах на тлі шкільної дошки в компанії вчительки.

Українці бурхливо відреагували на фото-доказ того, що Зеленська все ж не покидала країну. При цьому думки з приводу першої леді розділилися.

«Олена, яка ж Ви молодчинка! Геніально!», «Оленка, дуууже раді поверненню зі Швейцарії, тепер треба щось вирішувати з цим довбаним ЗНО», «Треба було робити фото з сьогоднішньоїю газетою в руках. Ніхто не повірить», «Ви у закордонах і учителів возите, щоб пофоткатися? Або так, на всякий випадок, наробили наперед. Добре ви піаритеся зі своїм чоловіком!», «Як вам зараз у Швеції? Погодка гарна? Повітря чисте?», «Ви тільки одне фото перед від'їздом зробили? Або чекати і інші?», «А це безпечна відстань без масок? ... і яка епідситуація в Швеції?», «Чому без маски? Тобі зі Швеції видніше», «Молодець наша перша Леді!», - пишуть люди.

Нагадаємо, нове фото Олени Зеленської після зникнення все пояснює.

Як повідомляла Politeka, Зеленська зникла в розпал епідемії, українці зажадали пояснень: "у нас теж є діти".

Також Politeka писала, що у мережі забили тривогу через зникнення Олени Зеленської.