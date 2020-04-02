Пощастить не всім

Погода в Україні в п’ятницю, 3 квітня, переважатиме суха та сонячна завдяки дії антициклону, однак не скрізь

Про це повідомила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що з північного заходу Європи наблизиться атмосферний фронт, тому в західних областях України 3-го квітня буде хмарно, ввечері там пройде невеликий дощ, у Карпатах із снігом.

Вітер буде із південного заходу, помірний.

Температура повітря вдень 3 квітня підніметься до +10+15 градусів. Тепло триватиме не довго, адже вже 4 квітня дещо похолодає.

Погода в Києві у п’ятницю очікується із мінливою хмарністю, сонцем. Вночі температура буде близько нуля, а вдень повітря прогріється до +14 градусів.

У найближчу неділю ще буде прохолодно, а зЗ7 квітня теплішатиме поступово до +12+19 градусів.

Найближчим часом опадів не очікується.

«Суха сонячна погода радує з вікна чи на прогулянці, але така сухість сприятиме поширенню вогню та диму, що часом насилають на нас наші недолугі співгромадяни. Тут і небезпека пожеж, і небезпека для здоров`я», - застерегла синоптик.

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