В Україну прийшла справжня весна, проте в найближчі дні про тепло знову доведеться забути через новий атмосферний фронт

Як повідомляє Politeka, невтішним прогнозом погоди поділилася на своїй сторінці в Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що 3 квітня температура в Україні нарешті досягла комфортних весняних показників - +10…+16 градусів. Однак, вже 4-5 квітня в країну прийде холодний атмосферний фронт північного циклону Pauline, який принесе похолодання.

Втім, низькі температури в Україні протримаються недовго, і вже з вівторка в країні потеплішає до +14 - +21 градусів, зазначає Діденко.

Вона розповіла, що 4 квітня через новий атмосферний фронт в Україні очікуються невеликі періодичні дощі в західних областях і на Харківщині. 5 квітня до дощів додасться ще і сильний поривчастий вітер.

У Києві 4-5 квітня буде холодно: вночі температура опуститься до 0…-2 градусів, а вдень не вище +10.

За словами Діденко, 6 квітня стане «перехідним днем» від більш холодного до більш теплої погоди. Однак, справжнє квітневе тепло прийде в країну тільки на Благовіщення. У Києві протягом наступного тижня потеплішає до + 16…+ 20.

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