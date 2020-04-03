В Україні може з'явитися свій «Ухань», де спалах небезпечного вірусу вийде з-під контролю

Під ударом опинився Монастириський район Тернопільської області, де за останні два тижні було зафіксовано 83 випадки зараження «уханьським» вірусом на 26 тисяч жителів. При цьому серед заражених виявилися 32 медика. Як повідомляється в матеріалі OBOZREVATEL, у зв'язку з відсутністю інфекційного відділення, ліків і масок, а також через ігнорування карантину місцевими жителями, Монастириськ ризикує повторити долю Уханя.

Місцеві жителі скаржаться на те, що їх лікарня не готова до боротьби з вірусом. Самі ж лікарі розповідають, що їм не вистачає респіраторів та тест-систем. Лікарню для лікування заражених довелося переробляти буквально на ходу.

Через цю ситуацію місцеві жителі знаходяться на межі зриву. Люди навіть записали публічне звернення до президента Володимиру Зеленському з проханням про допомогу.

«У Монастириську вже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні, а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою! Вони в глухому куті! Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне на кошти громади, у той час як місцева влада демонструє бездіяльність!», - обурюються люди.

Джерел зараження в районі було кілька. Головним став місцевий священик Олег Винников, який, швидше за все, заразив прихожан своєї церкви. Другим джерелом стала медсестра, яка лікувалася у звичайній палаті. Тест показав грип типу А, тому з неї без засобів захисту продовжували контактувати і інші лікарі.

Також зіграли роль і люди, які повернулися з-за кордону.

Зараз місто Монастириськ опинився на межі масштабної епідемії, на кшталт тієї, яка була в китайському Ухані, в якому лише за офіційними даними від коронавіруса загинуло більше 2,5 тисяч осіб. Якщо заходи не будуть вжиті оперативно, протягом декількох днів місця в лікарнях закінчаться, а заражені медики не зможуть допомагати пацієнтам.

Через неготовність лікарень і брак обладнання подібна ситуація може повторитися в будь-якому регіоні України, але в першу чергу в сусідніх з Монастириськім.

#COVID_19 Відкритий лист Президентові України Володимиру Зеленському Громади м. Монастириська Тернопільської області Щодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районі Шановний пане Президенте, в силу того, що Ваш ставленик – голова Тернопільської ОДА Володимир Труш подає у ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом, просимо Вас втрутитись і взяти під особистий контроль ситуацію в Монастириському районі Тернопільської області! Зокрема, 25 березня під час брифінгу новопризначений голова ТОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус. Такі заяви свідчать про некомпетентність! Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою! Вони у безвиході! Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність! Як наслідок – станом на 01 квітня 77 мешканців району інфікованих на короновірус, з них 32 медпрацівники, яким діагностовано COVID-19. Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району. Статистика - невтішна. Тому, на жаль, містечко може перетворитися на "український Ухань"! Закликаємо Вас, Володимире Олександровичу, зреагувати на критичну ситуацію в районі й зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту! Gepostet von Grigorenko Svitlana am Mittwoch, 1. April 2020

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