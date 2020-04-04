Влада пішла на кардинальний крок в умовах епідемії китайського вірусу

Цю інформацію у своєму Facebook опублікував голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Politeka.net.

За його словами, у Чернівецькій області на найближчі дві доби вводять режим максимального обмеження пересування.

Як пояснив Сергій Осачук, цей режим буде діяти з 13:00 суботи, 4 квітня, до 6:00 понеділка, 6 квітня.

Голова Чернівецької ОДА також закликав жителів регіону до 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби, оскільки ніхто не зможе більше вийти з дому.

"В суботу (4 квітня) просимо всіх жителів області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування на дві доби. Закликаємо залишатися вдома і не залишати свої будинки до 6:00 понеділка (6 квітня)", – додав Осачук у своєму Facebook.

Варто відзначити, що Чернівецька область - один з регіонів, що лідирує за кількістю заражених і загиблих від підступного китайського вірусу. Станом на вечір 3 квітня, там зафіксовано 203 випадки зараження, з яких 5 - летальні.

Раніше ми повідомляли про те, що в МОЗ закликали українців не заходити в громадські установи без захисної маски.

Навіщо це потрібно, а також ніж маска відрізняється від респіратора пояснив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що маска не є засобом індивідуального захисту. Проте українців просять магазини, аптеки і на роботу тільки в масках, оскільки зараз всіх розглядають як потенційно хворих.

«Коли є маска на обличчі, то виділення збудника, виділення з біологічного матеріалу зменшується, і не досягає 1,5 метра, а може виділятися не більше ніж на 10-15 см ... Тому маску ми рекомендуємо одягати саме з цією метою", - сказав Ляшко на брифінгу.

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