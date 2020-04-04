Власти пошли на кардинальный шаг в условиях эпидемии китайского вируса

Эту информацию в своем Facebook опубликовал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Politeka.net.

По его словам, в Черновицкой области на ближайшие двое суток вводят режим максимального ограничения передвижения.

Как пояснил Сергей Осачук, этот режим будет действовать с 13:00 субботы, 4 апреля, до 6:00 понедельника, 6 апреля.

Глава Черновицкой ОГА также призвал жителей региона к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток, поскольку никто не сможет больше выйти из дома.

"В субботу (4 апреля) просим всех жителей области до 13:00 приобрести необходимые продукты питания на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", – добавил Осачук в своем Facebook.

Стоит отметить, что Черновицкая область - один из лидирующих регионов по количеству зараженных и погибших от коварного китайского вируса. По состоянию на вечер 3 апреля, там зафиксировано 203 случая заражения, из которых 5 - летальные.

Ранее мы сообщали о том, что в МОЗ призвали украинцев не заходить в общественные учреждения без защитной маски.

Зачем это нужно, а также чем маска отличается от респиратора объяснил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что маска не является средством индивидуальной защиты. Однако украинцев просят магазины, аптеки и на работу только в масках, поскольку сейчас всех рассматривают как потенциально больных.

«Когда есть маска на лице, то выделение возбудителя, выделение биологического материала уменьшается, и не достигает 1,5 метра, а может выделяться не более чем на 10-15 см ... Поэтому маску мы рекомендуем одевать именно с этой целью", - сказал Ляшко на брифинге.

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