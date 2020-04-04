Синоптики розповіли, яка погода буде в країні у неділю, п’ятого квітня

Синоптик Наталка Діденко каже, що в Україні від 5 квітня буде однакова погода впродовж деякий час. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук, пише Politeka.

«Антициклон Keywan зручно і надовго всівся у європейське крісло. Суха погода, сонце – така синоптична ситуація затягнеться надовго. Включно з Україною. Лише циклон Ranidia нажене сильні вітри та зачепить дощами Ірландію з Португалією, а ще один циклон зумовить дощі на Балканах та на заході Туреччини», – говорить про синоптичну ситуацію у Європі і Україні Діденко.

Після чого вона описала, яка погода чекає українців за регіонами.

Так, по всій території завтра не очікуються опади – всюди буде сонячно й вітряно. Сильний вітер буде на Півдні.

Температура повітря триматиметься нижче 15 градусів. Уночі від 2 тепла до 2 морозу, на Півдні +1+5 градусів, а вдень 9-13 градусів тепла, у південній частині до +15 градусів.

У Києві завтра сухо, сонячно, вітряно. Вночі буде від 1 тепла до 1 морозу, завтра вдень до 11 градусів вище нуля.

Наступного тижня синоптик передає 20-ти градусне тепло по всій Україні. Надалі стовпчики термометрів поженуть вище й вище. З понеділка і впродовж наступного тижня очікується потепління до +16+20 градусів.

Нагадаємо, що весна штурмує Україну з новою силою, температура підвищиться до +15

А ще Politeka писала, що зима увірвалася в Україну під кінець березня: що відбувається в Києві і інших містах, фото.

Також Politeka повідомляла, що потужний антициклон обрушить на Україну морози і сніг, про весну можна забути: точний прогноз.