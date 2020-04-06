В уряді уточнили, як саме посилять правила карантину з 6 квітня
Раніше Кабмін прийняв рішення про введення більш суворих правил карантину в країні, проте нові заходи викликали безліч питань у українців. У зв'язку з цим Кабмін випустив текст з роз'ясненнями.
Зокрема, багатьох українців хвилювало питання про те, чи дійсно потрібно носити маски в усіх громадських місцях. У роз'ясненні підтвердили, що маски в громадських місцях необхідні, і надали визначення поняття громадське місце.
«Це потрібно заради безпеки всіх нас», - йдеться в тексті про необхідність введення масочного режиму.
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На питання про можливість штрафу за відсутність маски в уряді нагадали, що порушення правил карантину тягне за собою штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Крім того, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань може передбачати кримінальну відповідальність.
В уряді також уточнили, що церкви на період карантину не закриваються, але масові та релігійні заходи заборонені.
Дотримання заходів карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС і Нацгвардія. Також у роз'ясненнях підкреслили, що ходити по вулиці разом можуть не більше двох осіб. Виняток становлять випадки супроводу дітей незалежно від їх кількості.
Також уточнюється, що люди у віці 60 років і старше поки повинні сидіти вдома. Крім того, їх закликають утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими вони спільно проживають.
Виходити з будинку за покупками дозволяється тільки літнім людям, у яких немає родичів, здатних про них подбати. Проте, робити це можна на відстані не більше ніж 2 км від місця самоізоляції і тільки в масках.
Гуляти біля будинку правилами карантину не заборонено, однак є наступні обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб і ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.
Дітям до 14 років рекомендується виходити на вулицю тільки у супроводі батьків або опікунів. При цьому наголошується, що без супроводу дорослих, дітям не можна знаходиться в громадських місцях.
Також зазначається, що вигулювати домашніх тварин можна не більше ніж удвох, а у парках чи скверах – тільки поодинці.
Крім того, розвіяний міф про те, що магазини банки та аптеки нібито повинні будуть забезпечувати відвідувачів масками.
«Ні, це неправда…Обов'язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів», - йдеться в роз'ясненнях.
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