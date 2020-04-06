Это нужно ради безопасности всех нас

В правительстве уточнили, как именно ужесточат правила карантина с 6 апреля

Ранее Кабмин принял решение о введении более строгих правил карантина в стране, однако новые меры вызвали множество вопросов у украинцев. В связи с этим Кабмин выпустил текст с разъяснениями.

В частности, многих украинцев волновал вопрос о том, действительно ли нужно носить маски во всех общественных местах. В разъяснении подтвердили, что маски в общественных местах необходимы, и предоставили определение понятия общественное место.

«Это нужно ради безопасности всех нас», - говорится в тексте о необходимости введения масочного режима.

На вопрос о возможности штрафа за отсутствие маски в правительстве напомнили, что нарушение правил карантина влечет за собой штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может предусматривать уголовную ответственность.

В правительстве также уточнили, что церкви на период карантина не закрываются, но массовые и религиозные мероприятия запрещены.

Соблюдение мер карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия. Также в разъяснениях подчеркнули, что ходить по улице вместе могут не более двух человек. Исключение представляют случаи сопровождения детей независимо от их количества.

Также уточняется, что люди в возрасте 60 лет и старше пока должны сидеть дома. Кроме того, их призывают воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают.

Выходить из дома за покупками разрешается только пожилым людям, у которых нет родственников, способных о них позаботиться. Однако, делать это можно на расстоянии не более чем 2 км от места самоизоляции и только в масках.

Гулять возле дома правилами карантина не запрещено, однако есть следующие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.

Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. При этом отмечается, что без сопровождения взрослых детям нельзя находится в общественных местах.

Также отмечается, что выгуливать домашних животных можно не более чем вдвоем, а в парках или скверах – только в одиночку.

Кроме того, развеян миф о том, что магазины банки и аптеки якобы должны будут обеспечивать посетителей масками.

«Нет, это неправда…Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей», - говорится в разъяснениях.