В Україні простіше звільнити всіх нових чиновників, ніж посадити хоча б одного старого

До такого висновку прийшли гумористи зі студії Квартал 95, передає Politeka.net.

Зокрема, кварталівці виступили з новим номером, який був присвячений українським чиновникам, а також колишньому і нинішньому президенту України.

Гумористи з Кварталу 95 яскраво потроллили Володимира Зеленського за те, що він не виконує обіцянку посадити всіх порушників законів, які працюють або працювали в українському Кабміні.

Під час номеру актори пофантазувати, що відбувалося в кабінеті колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки за день до його звільнення.

Зокрема, на ролику Володимир Зеленський відчитує генпрокурора за відсутність посадок топ-чиновників.

"Рябошапка, не сади сидівшу, не сади ту, яка судила, у тебе одні приказки! Їх що, по фракціях садити?" - обурився глава держави.

При спілкуванні з генпрокурором Зеленський порадив йому посадити п'ятого президента Петра Порошенка і навіть звернувся за "консультацією" до лідера Білорусі Олександра Лукашенка, але він так і не зрозумів, у чому полягають труднощі з "посадками".

"У вас в'язниці закінчилися? У чому проблема?", - поцікавився Лукашенко.



Українці неоднозначно відреагували на новий номер студії Квартал 95 і припустили, що посадок топ-політиків в майбутньому також не буде.

"Жарти жартами, а посадок досі немає", "Квартал піднімає теми, які хвилюють 73% українців", "5 років тому пожартували про націоналізацію Приватбанку, а тепер жартують про посадку Ахметова", "Друга захищаєте, це добре. Тепер чекаємо номера про закон про продаж землі", "Правильно, хлопці, тисніть. Він вас більше послухається", "Чому не смішно?", "Не смішно, об'єднатися з Порошенком це жесть, дожили", "Нікого не посадять, не сподівайтеся. Реальна влада не в президента. Та й президент не відомо за кого", - пишуть вони у коментарях під видеороликом.

Нагадаємо, Кошовий повідомив про непоправну втрату в Кварталі 95.

Як повідомляла Politeka, "Квартал 95" отчихвостил Зеленського прямо зі сцени, Кошовий не стримався.

Також Politeka писала, що возвращение Зеленського "Квартал 95" неминуче, з'явилася заява: "Пора на удаленку".