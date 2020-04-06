В Украине проще уволить всех новых чиновников, чем посадить хотя бы одного старого

К такому выводу пришли юмористы из студии Квартал 95, передает Politeka.net.

В частности, кварталовцы выступили с новым номером, который был посвящен украинским чиновникам, а также бывшему и нынешнему президентам Украины.

Юмористы из Квартала 95 ярко потроллили Владимира Зеленского за то, что он не выполняет обещание посадить всех нарушителей законов, которые роботают или работали в украинском Кабмине.

Во время номера актеры пофантазировали, что происходило в кабинете бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки за день до его увольнения.

В частности, на ролике Владимир Зеленский отчитывает генпрокурора за отсутствие посадок топ-чиновников.

"Рябошапка, не сади сидевшую, не сади судившую, у тебя одни поговорки! Их что, по фракциям сажать?" - возмутился глава государства.

При общении с генпрокурором Зеленский посоветовал ему посадить пятого президента Петра Порошенко и даже обратился за "консультацией" к лидеру Беларуси Александру Лукашенко, но он так и не понял, в чем заключаются сложности с "посадками".

"У вас тюрьмы закончились? В чем проблема?", - поинтересовался Лукашенко.



Украинцы неоднозначно отреагировали на новый номер студии Квартал 95 и предположили, что посадок топ-политиков в будущем также не будет.

"Шутки шутками, а посадок до сих пор нет", "Квартал поднимает темы, которые волнуют 73% украинцев", "5 лет назад пошутили про национализацию ПриватБанка, а теперь шутят про посадку Ахметова", "Друга защищаете, это хорошо. Теперь ждём номера про закон о продажи земли", "Правильно, ребята, давите. Он вас больше послушается", "Почему не смешно?", "Не смешно Объединиться с Порошенко это жесть, дожили", "Никого не посадят, не надейтесь. Реальная власть не у президента. Да и президент не известно за кого", - пишут они в комментариях под видеороликом.

Напомним, Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95.

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" отчихвостил Зеленского прямо со сцены, Кошевой не сдержался.

Также Politeka писала, что возвращение Зеленского в "Квартал 95" неизбежно, появилось заявление: "Пора на удаленку".