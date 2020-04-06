Карантин в Україні на тлі епідемії китайського вірусу може затягнутися

Цю інформацію в інтерв'ю журналістам підтвердив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає РБК-Україна.

Зокрема, у Володимира Зеленського сподіваються, що карантин може бути завершено в середині травня.

Таким чином, вже восени в Україні мають відбутись місцеві вибори. Але "Слуги народу" вже зараз вивчають юридичні нюанси їх можливого перенесення.

"Зараз я відштовхуюся не від будь-якої офіційної інформації від заступника міністра Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я або прем'єр-міністра. Це скоріше інтуїтивно, дивлячись на динаміку і те, що карантинні заходи діють – у нас поки що трохи більш полога крива захворюваності в порівнянні з іншими європейськими країнами", - стверджує Корнієнко.

Він також нагадав, що вибори, згідно із законодавством, повинні відбутися 25 жовтня 2020 року, але в Раді вивчають світові преценденти.

"Ми досліджували правові механізми в тих країнах, де зараз вибори переносять. Там далеко не скрізь є зрозумілий правовий механізм. Якщо б раптом на момент оголошення виборів – в середині-кінці липня – тривав карантин, то, можливо, подібні розмови могли б бути", – резюмував нардеп у спілкуванні з журналістами.

Відзначимо, що на території України карантин діє до 24 квітня.

Раніше ми розповідали, що слуг народу терміново скликають Раду. За словами нардепа Олександра Корнієнка, нове позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 8 або 9 квітня.

Заступник голови фракції "Слуга народу" також зазначив, що на засіданні будуть піднімати такі питання: зміни до бюджету, реанімування постраждалих галузей економіки та соціальних груп, а також закон про націоналізацію банків.

Остаточне ухвалення закону про банки, який ще називають "антиколомойським законом", за словами Корнієнка, зніме останні перешкоди для виділення траншу МВФ.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

Як повідомляла Politeka, Зеленський у змові з Порошенком і "Голосом" змусив Раду прийняти закон про землю: "Мало не плакав"

Також Politeka писала, що українці висміяли ситуацію з ринком землі: "Просто вони всі на..."