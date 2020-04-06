Український юрист Олександр Гуміров подав до суду на уряд і намагається довести, що введення карантину - незаконне

Як повідомляє Politeka, про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Окремо можна ознайомитися з заявою.

Олександр Гуміров назвав введення карантинних обмежень "саботажем і знищенням економіки України". На його думку, заборони нераціональні, вони розоряють українських підприємців і викликають непотрібну паніку серед населення.

Юрист розповів про грубі порушення закону, які в Кабміні не афішують. За словами Гумірова, всеукраїнський карантин може ввести тільки головний санітарний лікар країни і тільки після того, як президент оголосить надзвичайний стан. На його думку, для таких заходів поки немає підстав.

"Надзвичайний стан може бути введено лише при епідемії, а епідемічний поріг, встановлений МОЗ України - не менше 191 000 хворих. Отже, Кабмін порушив закон і процедуру введення карантину", - підкреслив Гуміров.

Юрист запевняє, що заборона громадського транспорту порушує конституційне право українців на вільне пересування. Таке обмеження можна ввести тільки новим законом, але ніяк не постановою Кабінету міністрів.

Не передбачена законом і заборона на ведення окремих видів бізнесу. Крім дискримінації підприємців, карантин порушує право людини на гідний рівень життя, адже зараз складно купити одяг, предмети побуту і отримати необхідні послуги.

"Кабмін допустив помилки. Він зобов'язаний їх виправити. Необхідно застосовувати розумні адекватні заходи. Кабміну та МОЗ є над чим замислитися і вони не позбавлені можливості виправити те, що напартачили. Я їх своїм позовом понуждаю повернутися в правове поле", - зазначив юрист.

Олександр Гуміров зазначив, що якщо він зможе виграти в суді - Кабміну доведеться скасувати карантин, як незаконні заходи.

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