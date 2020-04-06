Деякі фракції у Верховній Раді серйозно обговорюють можливість введення комендантської години
Як передає Politeka.net, про це повідомила нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко.
За її словами, обмеження обговорюють не тільки на вечірній час, але і на повний день.
«Не ввечері, а на цілий день. Так може тоді легше вже замурувати українців по домівках?» — зазначила вона.
Така новина викликала бурхливі обговорення в мережі. Українці розділилися: деякі вважали введення комендантської години необхідним заходом безпеки під час епідемії, а інші впевнені, що це вже перебір.
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"Потрібно всіх закрити будинку. Інакше ми подохнемо. Правда не всі це усвідомлюють...", "ще один крок до перевороту і, як наслідок, імпічменту президента. Не будемо заважати неминучого", "Фільм Кін Дза Дза в реальності, одного боюся що наші люди це не європейці і довго терпіти це не будуть. Але те що нас чекає становище гірше 90-х років вже факт", "Ну а якщо наші по-іншому не розуміють??", "Себе закрийте, хочете влаштувати геноцид чистої води, щоб люди не змогли мати можливості годувати свої сім'ї!", "А їсти що?"- писали в мережі.
Раніше український кардіохірург Василь Лазоришинець заявив, що в Україні все-таки потрібно вводити комендантську годину.
"Вводить надзвичайний стан не потрібно, ну деякі елементи я б ввів. Введення комендантської години, деякі правила для забезпечення громадян продуктами, як зараз, у Польщі, з 10 ранку до 12 тільки люди, які старше 65 років. Після 8 вечора і до ранку люди не повинні ходити по вулиці, крім тих, яким необхідно забезпечувати людей країни", - упевнений лікар.
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