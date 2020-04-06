Деякі фракції у Верховній Раді серйозно обговорюють можливість введення комендантської години



Як передає Politeka.net, про це повідомила нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко.

За її словами, обмеження обговорюють не тільки на вечірній час, але і на повний день.

«Не ввечері, а на цілий день. Так може тоді легше вже замурувати українців по домівках?» — зазначила вона.



Така новина викликала бурхливі обговорення в мережі. Українці розділилися: деякі вважали введення комендантської години необхідним заходом безпеки під час епідемії, а інші впевнені, що це вже перебір.

"Потрібно всіх закрити будинку. Інакше ми подохнемо. Правда не всі це усвідомлюють...", "ще один крок до перевороту і, як наслідок, імпічменту президента. Не будемо заважати неминучого", "Фільм Кін Дза Дза в реальності, одного боюся що наші люди це не європейці і довго терпіти це не будуть. Але те що нас чекає становище гірше 90-х років вже факт", "Ну а якщо наші по-іншому не розуміють??", "Себе закрийте, хочете влаштувати геноцид чистої води, щоб люди не змогли мати можливості годувати свої сім'ї!", "А їсти що?"- писали в мережі.







Раніше український кардіохірург Василь Лазоришинець заявив, що в Україні все-таки потрібно вводити комендантську годину.



"Вводить надзвичайний стан не потрібно, ну деякі елементи я б ввів. Введення комендантської години, деякі правила для забезпечення громадян продуктами, як зараз, у Польщі, з 10 ранку до 12 тільки люди, які старше 65 років. Після 8 вечора і до ранку люди не повинні ходити по вулиці, крім тих, яким необхідно забезпечувати людей країни", - упевнений лікар.