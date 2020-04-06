Погода в Україні 7 квітня буде сонячною, теплою і зі слабким вітром

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що зараз погода в Україні опинилася у владі антициклону, тому дощів чекати не варто.

В Україні найближчої вночі температура ще побуде низькою, від 4 тепла до 2 морозу, проте вже вдень потеплішає до + 12 + 18 градусів. На сході повітря вдень передбачається свіже, + 9 + 13 градусів. А ось на заході очікується до + 15 + 20 градусів.

У Києві 7 квітня буде сонячно, вітер південно-східний, слабкий. Стовпчики термометрів покажуть +16, +17 градусів.

Погода в Україні в найближчі дні особливих змін не зазнає.

Очікується, що дощі прийдуть в Україну у п'ятницю, 10 квітня, разом з атмосферним фронтом.

Раніше ми писали, що синоптики прогнозували літо вже в травні. Згідно з прогнозами, травень в Україні буде дуже посушливим і спекотним. А ось у червні очікуються сильні дощі та похолодання.

Раніше повідомлялося, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.

Про це розповіла голова Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Нагадаємо, коли в Україні настане погода, яку "боїться" вірус, відповідь синоптиків.

Як повідомляла Politeka, смерч пронісся під Одесою: з'явилося відео стихійного явища.

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