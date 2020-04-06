Перша леді України Олена Зеленська знялася у відео в простій сукні українського бренду

Як повідомляє Politeka, дружина президента записала відеозвернення Instagram, в якому представила платформу "Всеукраїнської школи онлайн", яка повинна навчати дітей з старших і середніх класів під час карантину.

Зовнішній вигляд першої леді викликає занепокоєння. Багато українців помітили, що обличчя Олени Зеленської набрякло, ніби після тривалого плачу. Якщо зазвичай вона молода і свіжа, то тепер помітно постаріла. У мережі вважають, що тепер вона виглядає, як дружина колишнього президента України, Марина Порошенко.

"Чому то дуже нагадала манеру поведінки Порошенко Марини. Не ТРЕБА! Краще намагайтеся бути схожою на Мідлтон!!! Ви ж така молода і красива! Не сумуйте!"; "Олено, що з вами? Ви виглядаєте дуже замучено і втомлено. У всі в порядку?"; "У Вас щось з щокою, вона у Вас опухла???".

до того Ж, на відео дружина президента позує в сукні українського бренду MustHave: темно-синє в білий горошок. Наряд досить дешевий, його ціна становить 1400-1600 гривень. Сукня пошита з 100% віскози. На ногах Зеленської - не модні туфлі, а прості кросівки. Втім, дружина президента неодноразово виходила на публіку в одязі українського виробництва і віддавала перевагу недорогим моделям.

В самому ролику Олена Зеленська попросила школярів бути сміливими і не порушувати умови карантину. Вона підкреслила, що постійно спілкується зі своїми дітьми, які також зіткнулись з необхідністю вчитися вдома, а тому розуміє почуття маленьких українців.

До цього ми писали, що українці різко висловилися про новий появі Олени Зеленської після чуток про те, що президент вивіз її і дітей в Швеції.

Нагадаємо, нове фото Олени Зеленської після зникнення все пояснює.

Як повідомляла Politeka, Зеленська зникла в розпал епідемії, українці зажадали пояснень: "у нас теж є діти".

Також Politeka писала, що у мережі забили тривогу через зникнення Олени Зеленської.