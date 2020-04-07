Які існують заборони в цей день

7 квітня 2020 християни відзначають велике релігійне свято - день Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 головних свят у православному календарі

Саме в цей день Діва Марія дізналася про зачаття і про народження нею Ісуса Христа. Коли вона читала Священне Писання до неї спустився Архангел Гавриїл, який сповістив їй, що вона здобула найбільшу благодать у Бога — бути Матір'ю Сина Божого.

В народі Благовіщення сприймали як свято весни – початок нового сільськогосподарського року.

Між тим існують деякі заборони в день Благовіщення Пресвятої Богородиці, а саме:

- не можна їсти м'ясні та молочні страви, так як свято припадає на Великий піст.

- віруючим не можна пропускати церковну службу. Враховуючи карантин, цього року українцям доведеться залишитися вдома і брати участь у службі онлайн

- заборонена будь-яка фізична праця (прання, прибирання, шиття), не можна ходити на роботу. Предки намагалися до Благовіщення не розпочинати весняно-польові роботи, навіть якщо зима вже відступила і стоїть тепла погода

- не можна лихословити і кривдити інших, навіть тварин

- на Благовіщення не можна ходити в гості.

Раніше ми повідомляли, християни вірять, що в день «благої вісті» Господь благословляє землю і все живе на ній. Так і починається новий рік для тварин і рослин, все починає цвісти і розмножуватися, відкривається новий сільськогосподарський сезон. В цей період наші предки особливо уважно спостерігали за всіма примхами природи, передбачаючи, чого чекати від погоди і чи буде урожай. Приміром, якщо дує сильний вітер або стоїть туман - буде відмінний урожай всіх культур, а якщо насувається гроза, то слід очікувати спекотне літо та гарний врожай горіхів.

Нагадаємо, привітання з Благовіщенням по СМС: гарні вірші і проза до свята.

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