Какие существуют запреты в этот день

7 апреля 2020 христиане отмечают большой религиозный праздник - день Благовещения Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников в православном календаре

Именно в этот день Дева Мария узнала о зачатии и рождении ею Иисуса Христа. Когда она читала Священное Писание к ней спустился Архангел Гавриил, который возвестил ей, что она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия.

В народе Благовещение воспринимали как праздник весны – начало нового сельскохозяйственного года.

Между тем существуют некоторые запреты в день Благовещения Пресвятой Богородицы, а именно:

- нельзя есть мясные и молочные блюда, так как праздник приходится на Великий пост.

- верующим нельзя пропускать церковную службу. Учитывая карантин, в этом году украинцам придется остаться дома и принимать участие в службе онлайн

- запрещен любой физический труд (стирка, уборка, шитье), нельзя ходить на работу. Предки старались до Благовещения не начинать весенне-полевые работы, даже если зима уже отступила и стоит теплая погода

- нельзя сквернословить и обижать других, даже животных

- на Благовещение нельзя ходить в гости.

Ранее мы сообщали, христиане верят, что в день «благой вести» Господь благословляет землю и все живое на ней. Так и начинается новый год для животных и растений, все начинает цвести и размножаться, открывается новый сельскохозяйственный сезон. В этот период наши предки особенно внимательно наблюдали за всеми капризами природы, предугадывая, чего ждать от погоды и будет ли урожай. К примеру, если дует сильный ветер или стоит туман — будет отличный урожай всех культур, а если надвигается гроза, то следует ожидать жаркое лето и хороший урожай орехов.

Напомним, поздравления с Благовещением по СМС: красивые стихи и проза к празднику.

Как сообщала Politeka, Благовещение Пресвятой богородицы: что это за праздник, история, традиции, как отмечать.

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