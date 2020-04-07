В Україні погода нарешті порадує весняним теплом, але деякі регіони вночі все ж чекають заморозки

На Благовіщення, 7 квітня, в Україні стане значно тепліше. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру. Температура повітря в деяких регіонах вдень підніметься до +19 градусів.

У той же час, нічні температури залишаться досить низькими. Втім, заморозки з температурою до -2 градусів очікуються тільки в Івано-Франківській, Тернопільській , Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях. На решті території країни вночі температури складуть від 0 до +3 градусів, а в Одеській області – до +5.

Вдень температура повітря підніметься в більшості регіонів. Так, у західних областях потеплішає до +14…+19 градусів, а на сході – до +11…+14. У центральних і південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +13…+15 градусів. На півночі країни повітря прогріється до +13…+16 градусів.

У Києві 7 квітня температура повітря вдень становитиме +14…16 градусів. У вівторок в столиці не очікується опадів.

У цілому по Україні також очікується ясний день без опадів та сильного вітру.

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