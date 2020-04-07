В Украине погода наконец порадует весенним теплом, но некоторые регионы ночью все же ждут заморозки
На Благовещение, 7 апреля, в Украине станет значительно теплее. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. Температура воздуха в некоторых регионах днем поднимется до +19 градусов.
В то же время, ночные температуры останутся довольно низкими. Впрочем, заморозки с температурой до -2 градусов ожидаются только в Ивано-Франковской, Тернопольской , Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях. На остальной территории страны ночью температуры составят от 0 до +3 градусов, а в Одесской области – до +5.
Днем температура воздуха поднимется в большинстве регионов. Так, в западных областях потеплеет до +14…+19 градусов, а на востоке – до +11…+14. В центральных и южных регионах столбики термометров поднимутся до +13…+15 градусов. На севере страны воздух прогреется до +13…+16 градусов.
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В Киеве 7 апреля температура воздуха днем составит +14…16 градусов. Во вторник в столице не ожидается осадков.
В целом по Украине также ожидается ясный день без осадков и сильного ветра.
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