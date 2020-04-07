Медики назвали хвороби, які в поєднанні з коронавірусом приводили до летального результату

Вищий інститут охорони здоров'я Італії опублікував список, складений після аналізу характеристик 6800 пацієнтів, які померли і дали позитивний результат на Covid-19 у країні.

Найчастіше виділяється високий кров'яний тиск. Загалом, якщо у вас хронічні кардіологічні порушення, ризикнай більший.

З цих 6800 смертей від Covid-19, наступні захворювання були представлені в такій кількості:

• Високий кров'яний тиск: 73%

• Цукровий діабет: 31,3 %

• Ішемічна хвороба серця: 27,8%

• Миготлива аритмія: 23,7%

• Хронічна ниркова недостатність: 22%

•Онкологія, активна в останні 5 років: 17,3%.

• Серцева недостатність: 17,1%

• Інсульт: 11,3%

• Деменція: 14,5%.

• ХОЗЛ(хронічна обструктивна хвороба легень): 16,7%.

• Хронічна хвороба печінки: 4,1%

Також медики звернули увагу на відсоток захворювань, які були у померлих пацієнтів до зараження:

• Немає патології: 2,1 %

• Патологія: 21,3 %

• Дві патології: 25,9%

• Три або більше патологій: 50,7%

Зазначимо, італійські медики назвали показником, який пророкує смерть від коронавіруса, різке падіння рівня тромбоцитів у крові хворих.

Про це заявили дослідники з Університету Верони і університетської клініки Падуї спільно з колегами з США.

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