Медики назвали хвороби, які в поєднанні з коронавірусом приводили до летального результату
Вищий інститут охорони здоров'я Італії опублікував список, складений після аналізу характеристик 6800 пацієнтів, які померли і дали позитивний результат на Covid-19 у країні.
Найчастіше виділяється високий кров'яний тиск. Загалом, якщо у вас хронічні кардіологічні порушення, ризикнай більший.
З цих 6800 смертей від Covid-19, наступні захворювання були представлені в такій кількості:
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• Високий кров'яний тиск: 73%
• Цукровий діабет: 31,3 %
• Ішемічна хвороба серця: 27,8%
• Миготлива аритмія: 23,7%
• Хронічна ниркова недостатність: 22%
•Онкологія, активна в останні 5 років: 17,3%.
• Серцева недостатність: 17,1%
• Інсульт: 11,3%
• Деменція: 14,5%.
• ХОЗЛ(хронічна обструктивна хвороба легень): 16,7%.
• Хронічна хвороба печінки: 4,1%
Також медики звернули увагу на відсоток захворювань, які були у померлих пацієнтів до зараження:
• Немає патології: 2,1 %
• Патологія: 21,3 %
• Дві патології: 25,9%
• Три або більше патологій: 50,7%
Зазначимо, італійські медики назвали показником, який пророкує смерть від коронавіруса, різке падіння рівня тромбоцитів у крові хворих.
Про це заявили дослідники з Університету Верони і університетської клініки Падуї спільно з колегами з США.
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