Міністерство юстиції має розглянути питання про те, щоб амністувати українців, які перебувають у в'язницях за здійснені ними незначні злочини

Таку заяву зробив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов у інтерв'ю видання «Закон і бізнес»

За його словами, варто керуватися світовою практикою, яка показує готовність країн звільнити ув'язнених, які вчинили незначні злочини і тих, у кого термін відбування завершується.

"Якщо не побачимо ініціативи Мін'юсту, почнемо підказувати", - заявив він.

При цьому чиновник стверджує, що людей, вина яких ще не доведена, слід помістити під примусовий карантин, а не під варту. Це допоможе боротися з епідемією.

Він уточнив, що під варту необхідно поміщати тільки небезпечних злочинців, які повинні бути ізольовані від суспільства. До таких відносяться ті, кого звинувачують у насильницьких злочинах, посяганні на територіальну цілісність країни, а також на безпеку держави.

Крім того, він нагадав, що згідно з законом можна примусово ізолювати людини і посадити його під домашній арешт.

Зазначимо, що станом на 1 травня в Україні у місцях несвободи знаходиться 52 000 чоловік: близько 32 000 засуджених до 20 000 в СІЗО.

Раніше український кардіохірург Василь Лазоришинець заявив, що в Україні все-таки потрібно вводити комендантську годину.

"Вводить надзвичайний стан не потрібно, ну деякі елементи я б ввів. Введення комендантської години, деякі правила для забезпечення громадян продуктами, як зараз, у Польщі, з 10 ранку до 12 тільки люди, які старше 65 років. Після 8 вечора і до ранку люди не повинні ходити по вулиці, крім тих, яким необхідно забезпечувати людей країни", - упевнений лікар.















