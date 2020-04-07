Міністерство юстиції має розглянути питання про те, щоб амністувати українців, які перебувають у в'язницях за здійснені ними незначні злочини
Таку заяву зробив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов у інтерв'ю видання «Закон і бізнес»
За його словами, варто керуватися світовою практикою, яка показує готовність країн звільнити ув'язнених, які вчинили незначні злочини і тих, у кого термін відбування завершується.
"Якщо не побачимо ініціативи Мін'юсту, почнемо підказувати", - заявив він.
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При цьому чиновник стверджує, що людей, вина яких ще не доведена, слід помістити під примусовий карантин, а не під варту. Це допоможе боротися з епідемією.
Він уточнив, що під варту необхідно поміщати тільки небезпечних злочинців, які повинні бути ізольовані від суспільства. До таких відносяться ті, кого звинувачують у насильницьких злочинах, посяганні на територіальну цілісність країни, а також на безпеку держави.
Крім того, він нагадав, що згідно з законом можна примусово ізолювати людини і посадити його під домашній арешт.
Зазначимо, що станом на 1 травня в Україні у місцях несвободи знаходиться 52 000 чоловік: близько 32 000 засуджених до 20 000 в СІЗО.
Раніше український кардіохірург Василь Лазоришинець заявив, що в Україні все-таки потрібно вводити комендантську годину.
"Вводить надзвичайний стан не потрібно, ну деякі елементи я б ввів. Введення комендантської години, деякі правила для забезпечення громадян продуктами, як зараз, у Польщі, з 10 ранку до 12 тільки люди, які старше 65 років. Після 8 вечора і до ранку люди не повинні ходити по вулиці, крім тих, яким необхідно забезпечувати людей країни", - упевнений лікар.
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