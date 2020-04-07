Министерство юстиций должно рассмотреть вопрос о том, чтобы амнистировать украинцев, которые находятся в тюрьмах за совершенные ими незначительные преступления

Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в интервью изданию «Закон и бизнес»

По его словам, стоит руководствоваться мировой практикой, которая показывает готовность стран освободить заключенных, которые совершили незначительные преступления и тех, у кого срок отбывания завершается.

"Если не увидим инициативы Минюста, начнем подсказывать", - заявил он.

При этом чиновник утверждает, что людей, вина которых еще не доказана, следует поместить под принудительный карантин, а не под стражу. Это поможет бороться с эпидемией.

Он уточнил, что под стражу необходимо помещать только опасных преступников, которые должны быть изолированы от общества. К таким относятся те, кого обвиняют в насильственных преступлениях, посягательстве на территориальную целостность страны, а также на безопасность государства.

Кроме того, он напомнил, что согласно закону можно принудительно изолировать человека и посадить его под домашний арест.

Отметим, что по состоянию на 1 мая в Украине в местах несвободы находится 52 000 человек: около 32 000 осужденных и до 20 000 в СИЗО.

Ранее украинский кардиохирург Василий Лазоришинец заявил, что в Украине все-таки нужно вводить комендантский час.

"Вводит чрезвычайное положение не нужно, ну некоторые элементы я б ввел. Введение комендантского часа, некоторые правила для обеспечения граждан продуктами, как сейчас, в Польше, с 10 утра до 12 только люди, которые старше 65 лет. После 8 вечера и до утра люди не должны ходить по улице, кроме тех, которым необходимо обеспечивать людей страны", - уверен врач.















