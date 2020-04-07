Українцям розповіли оновлені правила роботи швидких у зв'язку з эпидемией

Подробиці повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу.

Так українцям розповіли, що якщо є симптоми COVID-19, тепер потрібно телефонувати до сімейного лікаря, який потім проводить консультації та приймає рішення про подальші дії.

зокрема, він може направити мобільну бригаду або виїхати самостійно, аби взяти зразки для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

Якщо у людини немає сімейного лікаря, то потрібно дзвонити "103".

"Швидка екстрена медична допомога не буде виїжджати на кожен випадок у випадку, якщо немає критеріїв для госпіталізації хворого і доставки хворого в установи стаціонарної медичної допомоги, але вона надасть відповідні консультації, і в разі необхідності направить бригаду для забору зразків для дослідження", - сказав Ляшко.

При відмові в проведенні тестування, а також є питання або зауваження щодо тестування можна звертатися на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я.

Зазначимо, станом на ранок 7 квітня в Україні вже 1462 випадку зараження. За останню добу підтверджені 143 нових випадки. Серед захворілих в Україні - 104 дитини. Госпіталізовано 691 осіб (включаючи 34 дитини), 30 перебувають на ШВЛ, близько 700 людей лікуються удома.

Всього в країні 45 летальних випадків, 28 пацієнтів одужали.

Показник захворюваності на 100 тисяч осіб — 3.5, показник смертності — 3.1.

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