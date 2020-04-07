Російський телеведучий Отар Кушанашвілі розкритикував президента Росії Володимира Путіна за вторгнення в Україну

За його словами, "Путін - злочинець"



"Путін не х…ло, він злочинець… Я не піддаюся загальної пропагандистської істерії, мій мозочок могутніше всіх, хто живе на Землі, так що на мене випромінювання Останкінської телевежі не діє. Путін злочинець, бо не можна віднімати у сусіда квартиру і дачу", - упевнений телеведучий.

Також він підкреслив, що владі РФ потрібно слідувати законам, а не вигаданим приводами для вторгнення в інші країни.

"Є закони, їх треба берегти, а не прикриватися міркуваннями: мовляв, у Криму та на Донбасі мене з пожадливістю і захопленням чекали. Так на всю Україну тебе максимум 15 тисяч людей чекали, тому що дуже важко жили. А в Росії мільйони безробітних, мільйони тих, хто реально не доїдає. Замість того щоб випендрюватися "Крим наш!", вирішуй проблеми в своєму домі, а не в чужій лізь", - різко висловився він.

Кушанашвілі зазначив, що Крим був окупований, щоб відвернути увагу населення від набагато більш глобальних проблем всередині країни.



Грузинський і російський музичний журналіст і телеведучий Отар Кушанашвілі робив досить суперечливі заяви, він часто озвучував прокремлівські і антиукраїнські ідеї. зокрема, журналіст говорив, що у війні України і Росії він "за Російську Федерацію, в якій живе і яку любить".

Але в той же самий час, заявляв, що почав війну в Кремлі якийсь "ублюдок і він її повинен закінчити".

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