Российский телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал президента России Владимира Путина за вторжение в Украину

По его словам, "Путин - преступник"



"Путин не х…ло, он преступник… Я не поддаюсь всеобщей пропагандисткой истерии, мой мозжечок мощнее всех, кто живет на Земле, так что на меня излучение Останкинской телебашни не действует. Путин преступник, потому что нельзя отнимать у соседа квартиру и дачу", - уверен телеведущий.

Также он подчеркнул, что властям РФ нужно следовать законам, а не выдуманным предлогам для вторжения в другие страны.

"Есть законы, их надо блюсти, а не прикрываться рассуждениями: мол, в Крыму и на Донбассе меня с вожделением и восторгом ждали. Да на всю Украину тебя максимум 15 тысяч человек ждали, потому что очень трудно жили. А в России миллионы безработных, миллионы тех, кто реально не доедает. Вместо того чтобы выпендриваться "Крым наш!", реши проблемы в своем доме, а не в чужой лезь", - резко высказался он.

Кушанашвили отметил, что Крым был оккупирован, чтобы отвлечь внимание населения от гораздо более глобальных проблем внутри страны.



Грузинский и российский музыкальный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили делал довольно противоречивые заявления, он часто озвучивал прокремлевские и антиукраинские идеи. В частности, журналист говорил, что в войне Украины и России он "за Российскую Федерацию, в которой живет и которую любит".

Но в то же самое время, заявлял, что войну начал в Кремле некий "ублюдок и он ее должен закончить".

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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