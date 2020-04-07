Погода в Україні розщедрилася справжнім квітневим теплом

По всій території країни буде тепло, як сьогодні, 7 квітня, так і завтра, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з прогнозом, 8 квітня, стовпчики термометрів піднімуться до +15… +22 градусів. Найтепліше буде у західних областях, трохи свіжіше буде в Криму та Приазов'ї, +10… +14 градусів.

Проте вночі ще буде холодно, тільки + 1 + 6 градусів, а місцями є ймовірність 0-2 градусів морозу.

Вітер в Україні буде переважати західних напрямків, помірний, на півночі і сході може бути поривчастим, часом до сильного.

При цьому опадів не очікується ніде, по всій країні буде сонячно

Порадує сонце і жителів столиці. Разом з тим у Києві очікується поривчастий вітер. Температура повітря протягом дня досягне +18, +19 градусів. Вночі буде + 2 + 4 градуси.

9 квітня тепла погода ще втримається. Але ось вже 10 квітня, у п'ятницю, в Україну прийде вологий атмосферний фронт з дощами і невеликим похолоданням.

Раніше ми писали, що синоптики прогнозували літо вже в травні. Згідно з прогнозами, травень в Україні буде дуже посушливим і спекотним. А ось у червні очікуються сильні дощі та похолодання.

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