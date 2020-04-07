Погода в Украине расщедрилась настоящим апрельским теплом

По всей территории страны будет тепло как сегодня, 7 апреля, так и завтра, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно прогнозу, 8 апреля, столбики термометров поднимутся до +15… +22 градусов. Теплее всего будет в западных областях, немного свежее будет в Крыму и Приазовье, +10… +14 градусов.

Однако ночью еще будет холодно, только +1... +6 градусов, а местами есть вероятность 0-2 градусов мороза.

Ветер в Украине будет преобладать западных направлений, умеренный, на севере и востоке может быть порывистым, порой до сильного.

При этом осадков не ожидается нигде, по всей стране будет солнечно

Порадует солнце и жителей столицы. Вместе с тем в Киеве ожидается порывистый ветер. Температура воздуха в течение дня достигнет +18, +19 градусов. Ночью будет + 2 + 4 градуса.

9 апреля теплая погода еще удержится. Но вот уже 10 апреля, в пятницу, в Украину придет влажный атмосферный фронт с дождями и небольшим похолоданием.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозировали лето уже в мае. Согласно прогнозам, май в Украине будет очень засушливым и жарким. А вот в июне ожидаются сильные дожди и похолодание.

Напомним, когда в Украине наступит погода, которую "боится" вирус, ответ синоптиков.

Как сообщала Politeka, последние морозы затаились в Украине, погода изменится совсем скоро: точный прогноз.

Также Politeka писала, что весна задаст жару, температура взлетит до летних показателей: к чему готовиться украинцам.