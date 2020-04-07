За новими правилами карантину, українцям поволяется гуляти з собаками, а прідприємливі громадяни вирішили цим скористатися
Відомо, що перебування на вулиці без поважних причин карається штрафом від 17 до 34 тисяч гривень. Однією з офіційно дозволених причин покинути житло вважається вигул собаки.
Тому на платформі "OLX" з'явилося безліч оголошень, де люди пропонують в оренду своїх улюбленців. Ціна: від 100 до 800 гривень за годину.
В телеграм-канал Pavlovskynews повідомили, що вони зв'язалися з одним з «орендодавців», який годину прогулянки з твариною оцінив у 400 грн/год. Також "бізнесмен" поставив умови: наявність паспорта та його присутність.
Таким чином вихованці не тільки радують своїх господарів, але і трохи допомагають їм подолати кризу.
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Варто відзначити, що всього пару місяців назад «слуга народу» Євген Баргар пропонував тваринами розраховуватися за газ. Таким чином, виходить, що за комуналку собаку не продали, зате вирішили здавати в оренду.
Підкреслимо, що в зв'язку з карантином в країні багато українців залишилися без роботи.
Нагадаємо, українці мають непоганий шанс уникнути сплати штрафів у розмірі 17 тисяч гривень за недотримання карантину.
Користувач мережі під ніком Джаспер Данлоп розповів, що потрібно бути гранично ввічливим і не показувати ніяких емоцій.
"Головне будьте ввічливі. Просіть процитувати вам
ст. 33 - про свободу пересування... якщо вас хтось блокує на дорозі... і не тільки; ст. 30 - якщо хтось ломиться до вас додому; ст. 29 - якщо хтось намагається позбавити вас свободи; ст. 28 - якщо хтось намагається погрожувати вам примусовими мед експериментами над вами", - порадив Джаспер Данлоп.
Раніше повідомлялося, що частина нежорстких карантинних обмежень в Україні можуть діяти до вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з малоюї фракцією “Слуги народу”.
З обмежень, зокрема, може залишитися зобов'язання носити захисну маску в громадських місцях.
Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.
Як повідомляла Politeka, карантин в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.
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