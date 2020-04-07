Тепер можна не переживати, залишаючи своє житло

За новими правилами карантину, українцям поволяется гуляти з собаками, а прідприємливі громадяни вирішили цим скористатися

Відомо, що перебування на вулиці без поважних причин карається штрафом від 17 до 34 тисяч гривень. Однією з офіційно дозволених причин покинути житло вважається вигул собаки.

Тому на платформі "OLX" з'явилося безліч оголошень, де люди пропонують в оренду своїх улюбленців. Ціна: від 100 до 800 гривень за годину.

В телеграм-канал Pavlovskynews повідомили, що вони зв'язалися з одним з «орендодавців», який годину прогулянки з твариною оцінив у 400 грн/год. Також "бізнесмен" поставив умови: наявність паспорта та його присутність.

Таким чином вихованці не тільки радують своїх господарів, але і трохи допомагають їм подолати кризу.

Варто відзначити, що всього пару місяців назад «слуга народу» Євген Баргар пропонував тваринами розраховуватися за газ. Таким чином, виходить, що за комуналку собаку не продали, зате вирішили здавати в оренду.

Підкреслимо, що в зв'язку з карантином в країні багато українців залишилися без роботи.

Нагадаємо, українці мають непоганий шанс уникнути сплати штрафів у розмірі 17 тисяч гривень за недотримання карантину.

Користувач мережі під ніком Джаспер Данлоп розповів, що потрібно бути гранично ввічливим і не показувати ніяких емоцій.

"Головне будьте ввічливі. Просіть процитувати вам

ст. 33 - про свободу пересування... якщо вас хтось блокує на дорозі... і не тільки; ст. 30 - якщо хтось ломиться до вас додому; ст. 29 - якщо хтось намагається позбавити вас свободи; ст. 28 - якщо хтось намагається погрожувати вам примусовими мед експериментами над вами", - порадив Джаспер Данлоп.

Раніше повідомлялося, що частина нежорстких карантинних обмежень в Україні можуть діяти до вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з малоюї фракцією “Слуги народу”.

З обмежень, зокрема, може залишитися зобов'язання носити захисну маску в громадських місцях.

Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.

Як повідомляла Politeka, карантин в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.

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