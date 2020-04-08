Українці приголомшені пропозицією заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова

Так, він заявив, що Міністерство юстиції має розглянути питання про те, щоб амністувати українців, які перебувають у в'язницях за здійснені ними незначні злочини під час карантину.

При цьому чиновник стверджує, що людей, вина яких ще не доведена, слід помістити під примусовий карантин, а не під варту. Це допоможе боротися з епідемією. Нагадаємо, що станом на 1 травня в Україні в місцях несвободи знаходиться 52 000 чоловік: близько 32 000 засуджених до 20 000 в СІЗО.

Українці досить бурхливо відреагували на ініціативу соратника Зеленського.

Багато з них відзначили, що це не врятує країну від епідемії, а навпаки допоможе їй швидше знищити населення України. Інші розкритикували не тільки Смирнова за його пропозицію, а також президента України Володимира Зеленського, запропонувавши відправити ув'язнених до них додому.

"Хай Зеленський забере їх додому, місця всім вистачить", "У нас і так обстановка не дуже, а так ще буде краще", "Звільняє зони для лікування замість лікарень", "Тільки цього не вистачає,і так по домівках лазить всяка срань. І ніхто їх не ловить і не карає. Просто жесть", "Плювок в обличчя слідчій службі та операм", "Ті хто хоче це зробити нехай розберуть їх по своїх домівках".

Були і ті українці, які зазначили, що якщо укладених випустять, то в Україну прийде розбій, а також новий Майдан.

"Міста поринуть ще й розбій", "Випустіть, будете мати ще більше проблем. А ви не боїтеся, що вони зроблять Майдан і зметуть вас, як непотріб?".

Також українці нагадали Зеленському, що таке ж хотів провернути російський революціонер, радянський державний і партійний діяч Лаврентій Берія, але для нього все це погано закінчилося.

"Влітку 1953-го року Берія вже робив подібний фінт для дестабілізації обстановки в країні. Все одно його грохнули", "Повторення 1953 року?".

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