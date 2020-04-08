Украинцы ошеломлены предложением заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова

Так, он заявил, что Министерство юстиций должно рассмотреть вопрос о том, чтобы амнистировать украинцев, которые находятся в тюрьмах за совершенные ими незначительные преступления во время карантина.

При этом чиновник утверждает, что людей, вина которых еще не доказана, следует поместить под принудительный карантин, а не под стражу. Это поможет бороться с эпидемией. Напомним, что по состоянию на 1 мая в Украине в местах несвободы находится 52 000 человек: около 32 000 осужденных и до 20 000 в СИЗО.

Украинцы достаточно бурно отреагировали на инициативу соратника Зеленского.

Многие отметили, что это не спасет страну от эпидемии, а наоборот поможет ей быстрее уничтожить население Украины. Другие раскритиковали не только Смирнова за его предложение, а также президента Украины Владимира Зеленского, предложив отправить заключенных к ним домой.

"Пусть Зеленский заберет их домой, места всем хватит", "У нас и так обстановка не очень, а так ещё будет лучше", "Освобождает зоны для лечения, вместо больниц", "Только этого не хватает,и так по домам лазит всякая срань. И никто их не ловит и не наказывает. Просто жесть", "Плевок в лицо следственной службе и операм", "Те кто хочет это сделать пускай разберут их по своим домам".

Были и те украинцы, которые отметили, что если заключенных выпустят, то в Украину придет разбой, а также новый Майдан.

"Города погрузятся ещё в разбой", "Выпустите, будете иметь еще больше проблем. А вы не боитесь, что они сделают Майдан и сметут вас, как хлам?".

Также украинцы напомнили Зеленскому, что такое же хотел провернуть российский революционер, советский государственный и партийный деятель Лаврентий Берия, но для него все это плохо закончилось.

"Летом 1953-го года Берия уже делал подобный финт для дестабилизации обстановки в стране. Всё равно его грохнули", "Повторение 1953 года?".

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

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