Співробітникам локомотивного депо Укрзалізниці на Полтавщині видали дивні засоби захисту від "уханьского" вірусу

Так, стало відомо, що їм видали замість реальних засобів в умовах пандемії коронавіруса захисту саморобні маски з паперових рушників. Схоже, "Укрзалізниця" вирішила заощадити на своїх співробітниках.

Про це повідомили журналісти видання Обозреватель з посиланням на власні джерела в Укрзалізниці. Крім того, один з працівників надав журналістам фотодокази.

Зокрема, один з працівників депо Укрзалізниці на Полтавщині розповів, що вранці йому і колегам видали саморобні маски. На знімках, які він надав прекрасно видно, що захисні маски були зроблені за допомогою паперових серветок і канцелярських гумок.

Популярні новини зараз

Зеленський терміново звернувся до українців через Великдень, важливе уточнення: «Доведеться міняти...»

Дружина українського боксера похвалилася ідеальною фігурою в купальнику, фото: "Ну персик"

Лорак в екстремальному міні показала, чим спокушає молодого коханця: «Яка жінка»

Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
Показати ще

До всього іншого, він зазначив, що дезінфекція складів також відбувається в досить підозрілій формі, яка викликає безліч питань.

"Електровози обробляють якимись їдкими засобами, в кабіні неможливо перебувати деякий час після проведення процедур", – поскаржився він.

Також раніше повідомлялося, що з 1 березня в Україні подялась вартість квитків на потяги. Ціни будуть продовжувати рости на 2% за кожний місяць. Подорожчання буде відбуватися в чотири етапи.

"Планується провести індексацію вагонної складової в чотири етапи в цілому на 8,5% за рік. А тарифи на пасажирські перевезення, схоже, чекає повільна індексація – плюс 2% протягом 10 місяців, починаючи з березня – в результаті зростання на 22% відносно початку року", – попередили в Центрі транспортних стратегій.