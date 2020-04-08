В таких масках навіть на вулицю не вийдеш

Співробітникам локомотивного депо Укрзалізниці на Полтавщині видали дивні засоби захисту від "уханьского" вірусу

Так, стало відомо, що їм видали замість реальних засобів в умовах пандемії коронавіруса захисту саморобні маски з паперових рушників. Схоже, "Укрзалізниця" вирішила заощадити на своїх співробітниках.

Про це повідомили журналісти видання Обозреватель з посиланням на власні джерела в Укрзалізниці. Крім того, один з працівників надав журналістам фотодокази.

Зокрема, один з працівників депо Укрзалізниці на Полтавщині розповів, що вранці йому і колегам видали саморобні маски. На знімках, які він надав прекрасно видно, що захисні маски були зроблені за допомогою паперових серветок і канцелярських гумок.

До всього іншого, він зазначив, що дезінфекція складів також відбувається в досить підозрілій формі, яка викликає безліч питань.

"Електровози обробляють якимись їдкими засобами, в кабіні неможливо перебувати деякий час після проведення процедур", – поскаржився він.