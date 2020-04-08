Жителі України масово беруть кредити і залазять у борги, адже не вистачає грошей на найнеобхідніше

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчить опитування соціального проекту Youkraina.

Згідно з дослідженням, зараз більше половини українців (близько 56%) мають кредит або мають гроші. Четверо з десяти опитаних оформили позику в банку або взяли деяку суму в борг протягом останнього місяця, тобто, у період карантину.

При цьому більшість українців, близько 37% використали кредитний ліміт на банківській карті, 23% з них - за березень. Приблизно 17% позичили гроші у родичів, друзів, знайомих. Трохи менше людей звернулися за споживчим кредитом або розстроченням.

Соціологи з'ясували, на що саме люди змушені просити грошей під час карантину. Велика частина взяла кредит на продукти і просто на проживання. Близько 3% опитаних витратили кредитні кошти на оплату комунальних послуг, щоденні витрати і побутову техніку, 2% - на ліки та підтримку здоров'я.

Учасники опитування говорять, що банально не вистачає грошей на найнеобхідніше, навіть на їжу. Ось, на що їм знадобилися гроші за останні 30 днів:

"Просто на життя. Продукти, речі першої необхідності, ліки, комуналка. Пішла в кредитний ліміт у зв'язку з нестачею коштів"; "На життя, не вистачало до зарплати + член сім'ї захворів"; "Продукти харчування, погашення мікрокредиту", - розповіли українці.

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