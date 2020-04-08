Жителі України масово беруть кредити і залазять у борги, адже не вистачає грошей на найнеобхідніше

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчить опитування соціального проекту Youkraina.

Згідно з дослідженням, зараз більше половини українців (близько 56%) мають кредит або мають гроші. Четверо з десяти опитаних оформили позику в банку або взяли деяку суму в борг протягом останнього місяця, тобто, у період карантину.

При цьому більшість українців, близько 37% використали кредитний ліміт на банківській карті, 23% з них - за березень. Приблизно 17% позичили гроші у родичів, друзів, знайомих. Трохи менше людей звернулися за споживчим кредитом або розстроченням.

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Соціологи з'ясували, на що саме люди змушені просити грошей під час карантину. Велика частина взяла кредит на продукти і просто на проживання. Близько 3% опитаних витратили кредитні кошти на оплату комунальних послуг, щоденні витрати і побутову техніку, 2% - на ліки та підтримку здоров'я.

кредит, кошелек, нет денег

Учасники опитування говорять, що банально не вистачає грошей на найнеобхідніше, навіть на їжу. Ось, на що їм знадобилися гроші за останні 30 днів:

"Просто на життя. Продукти, речі першої необхідності, ліки, комуналка. Пішла в кредитний ліміт у зв'язку з нестачею коштів"; "На життя, не вистачало до зарплати + член сім'ї захворів"; "Продукти харчування, погашення мікрокредиту", - розповіли українці.

Нагадаємо, що карантин через коронавіруса в Україні: оголошені нові правила для кредитів, депозитів й комуналки.

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