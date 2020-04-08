Втік у Росію колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник впевнений, що безвізовий режим запровадили з метою примусового вивезення українців у Європу
Таку заяву він озвучив в ефірі пропагандистського ток-шоу "60 минут" на Першому каналі.
"Владу в Україні захопила агресивна меншість. Це онуки і діти поліцаїв і бандерівців. Онуки і діти визволителів України програли битву, але не війну. Чотири роки ми терпіли знущання. Чотири роки народ в реальному окупації, злиднях! Настав час наступати. І ми це будемо робити!" - заявив він.
"Якщо у Німеччині, яка в союзі з Європою напали на Радянський Союз, був план "Барбаросса"... Ви думаєте, вони самі взяли владу? Європа продумала план Революції Гідності. І вони брали участь в захопленні, окупації країни. Якщо мою маму німці примусово вивозили в Європу на роботу, ці зробили безвіз як примусову форму, щоб українці, не маючи роботи, в злиднях бігли туди і продавали свої робочі руки. Це що, не фашизм жахливий?!" - переходячи на крик висловився регіонал.
"Ці люди не можуть з нами домовитися з однієї причини - це різні ідеології. Ми за мир в Україні, за співпрацю, за нормальні відносини з Росією!" - додав колишній нардеп.
Раніше, колишній народний депутат Ігор Марков закликав РФ вторгнутися в Україну.
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За його словами, на території України проживає 20-25 мільйонів російських людей, яких потрібно врятувати.
"Хлопці, якщо ми їх залишимо і кинемо там, ці втрати будуть сумірні з втратами у Великій вітчизняній війні. Зрозуміло, їх ніхто не вб'є, але росіянами вони перестануть бути. Тому що, по-перше, будуть вважати, що ми їх зрадили, і правильно рахувати, а по-друге, їх просто перекують через якийсь час", заявив він.
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