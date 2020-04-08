Сбежавший в Россию бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник уверен, что безвизовый режим ввели с целью принудительного вывоза украинцев в Европу



Бредовое заявление он озвучил в эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут" на Первом канале.



"Власть в Украине захватило агрессивное меньшинство. Это внуки и дети полицаев и бандеровцев. Внуки и дети освободителей Украины проиграли битву, но не войну. Четыре года мы терпели издевательства. Четыре года народ в реальной оккупации, нищете! Пришло время наступать. И мы это будем делать!" - заявил он.



"Если в Германии, которая в союзе с Европой напали на Советский Союз, был план "Барбаросса"... Вы думаете, они сами взяли власть? Европа продумала план Революции Достоинства. И они участвовали в захвате, оккупации страны. Если мою маму немцы принудительно вывозили в Европу на работу, эти сделали безвиз как принудительную форму, чтобы украинцы, не имея работы, в нищете бежали туда и продавали свои рабочие руки. Это что, не фашизм чудовищный?!" - переходя на крик высказался регионал.





"Эти люди не могут с нами договориться по одной причине - это разные идеологии. Мы за мир в Украине, за сотрудничество, за нормальные отношения с Россией!" - добавил бывший нардеп.



Ранее, бывший народный депутат Игорь Марков призвал РФ вторгнуться в Украину.

По его словам, на территории Украины проживает 20-25 миллионов русских людей, которых нужно спасти.

"Ребята, если мы их оставим и бросим там, эти потери будут соизмеримы с потерями в Великой отечественной войне. Понятно, их никто не убьет, но русскими они быть перестанут. Потому что, во-первых, будут считать, что мы их предали, и правильно будут считать, а во-вторых, их просто перекуют через какое-то время", — заявил он.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.