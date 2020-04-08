#НКВолонтери почали збір коштів для допомоги лікарям, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом

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Раніше повідомлялося, Національний Корпус надав свою волонтерську сітку для допомоги Міністерству охорони здоров'я. Тоді в організації оголосили про початок проекту “НКВолонтери”.



Як зазначає керівник Центрального штабу Нацкорпуса Максим Жорін, організація готова надати допомогу більш ніж тисячі волонтерів по всій Україні. “Ми за кілька днів вже налагодили роботу у всіх регіонах. В основному, волонтери, спільно з представниками комунальної сфери, допомагають дезінфікувати громадські місця, а також доставляють продукти, ліки і засоби захисту людей з групи ризику. Це літні громадяни, люди з інвалідністю”, - розповідав Жорін.

Нагадаємо, "підвези медика": Нацкорпус набирає волонтерів для допомоги МОЗ у розпал коронавіруса, подробиці